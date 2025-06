Il video dell’aereo precipitato in India | lo schianto pochi minuti dopo il decollo poi l’esplosione

Un tragico episodio scuote l'India: un aereo in volo verso Londra si schianta pochi minuti dopo il decollo, esplodendo in un boato che ha sconvolto la città di Ahmedabad. Le immagini diffuse online mostrano il momento drammatico dell'incidente, ancora sotto indagine. Con 242 persone a bordo, questa tragedia solleva numerosi interrogativi sulle cause e le circostanze di una perdita di controllo così improvvisa. Continua a leggere per scoprire gli ultimi aggiornamenti e le testimonianze esclusive.

Prima il volo che decolla e perde quota, poi il boato e l'esplosione. In un video, ripreso da un testimone e diffuso in rete, si vede lo schianto dell'aereo avvenuto nella città di Ahmedabad, in India. Il velivolo, diretto all'aeroporto di Londra Gatwick, è precipitato cinque minuti dopo il decollo per cause ancora in fase di accertamento. A bordo c'erano 242 persone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

