Il video del senatore democratico arrestato perché voleva fare una domanda alla ministra di Trump

Un episodio che ha scosso il mondo politico e sollevato molte domande sulla tolleranza e la trasparenza. Il senatore Alex Padilla, simbolo di battaglie civili, si è trovato inaspettatamente al centro di una vicenda che mette in luce le tensioni tra cittadini e istituzioni. Scopriamo insieme cosa si cela dietro questo gesto e quale impatto potrebbe avere sulla scena politica americana. Continua a leggere.

Il senatore democratico della California Alex Padilla è stato ammanettato e portato via mentre cercava di porre una domanda alla segretaria della Sicurezza nazionale Kristi Noem dell'amministrazione Trump in seguito agli arresti e alle deportazioni dei presunti immigrati irregolari che hanno spinto Los Angeles a protestare in strada. 🔗 Leggi su Fanpage.it