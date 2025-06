Il tumore di Re Carlo è incurabile | le indiscrezioni sul sovrano d’Inghilterra e su William e Kate che si si stanno preparando

Le ultime notizie sul re Carlo d'Inghilterra scuotono il mondo della monarchia e dei sudditi: il suo tumore alla prostata, ormai considerato incurabile secondo alcune fonti, alimenta dubbi e preoccupazioni sulla sua salute. Mentre si susseguono indiscrezioni su una possibile preparazione di William e Kate, il futuro della corona si intreccia con un’incerta battaglia contro la malattia. La realtà è più complessa e fragile di quanto sembri.

Il tumore diagnosticato a Re Carlo sarebbe “incurabile”: lo rivela l’esperta reale Camilla Tominey, in un approfondimento pubblicato dal Daily Telegraph. Il sovrano d’Inghilterra ha un tumore alla prostata così come comunicato dalla Famiglia Reale il 5 febbraio scorso in un comunicato. Lo scorso marzo, Carlo aveva dichiarato a proposito della malattia: “Un’esperienza spaventosa e scoraggiante, quella di sentirsi dire che hai il cancro. Capisco chi vive la mia stessa situazione, sono diventato anche io uno di quelli nelle statistiche. La paura non tocca solo chi è vittima di queste diagnosi, ma coinvolge anche i propri cari”. 🔗 Leggi su Tpi.it