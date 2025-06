Il tumore di Re Carlo è incurabile | la sentenza dei medici che prepara la successione al trono

Le recenti voci provenienti da fonti mediche anonime sollevano preoccupazioni sulla salute di Re Carlo III, affermando che il suo tumore sarebbe ormai incurabile. Questa diagnosi potrebbe influenzare non solo il suo regno, ma anche la futura linea di successione al trono. Mentre il sovrano affronta questa difficile sfida, il principe William e Kate Middleton si preparano a sostenere la corona in un contesto di incertezza e speranze.

