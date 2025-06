Il tumore di re Carlo è incurabile dai medici l’ultima diagnosi che ha spiazzato il sovrano William e Kate si stanno preparando

Re Carlo III affronta una sfida inaspettata e drammatica: un tumore incurabile, diagnosticato a febbraio 2024. Le sue condizioni, tenute volutamente lontano dai riflettori, hanno spiazzato anche i più stretti collaboratori del sovrano. Mentre William e Kate si preparano ad affrontare il futuro con coraggio e determinazione, il mondo resta in attesa di sapere come questa dura battaglia influenzerà il regno e la famiglia reale.

Non ci sarebbero cure per il tumore diagnosticato a re Carlo III, secondo fonti americane e britanniche vicine ai medici che seguono il sovrano citate da testate come Daily Telegraph, Perez Hilton e Radar Online. La forma tumorale diagnosticava al sovrano 76enne non sarebbe curabile quindi con i trattamenti attualmente disponibili. La diagnosi risale al febbraio 2024, da quando il monarca si sottopone a terapie sempre più impegnative senza mai rinunciare ai propri doveri istituzionali. I cambiamenti per il prossimo evento ufficiale: il Trooping The Colour. Il prossimo appuntamento ufficiale sarà sabato 14 giugno con il Trooping The Colour, l’iconica parata militare che si tiene annualmente nel secondo sabato di giugno a Londra per celebrare il compleanno del sovrano. 🔗 Leggi su Open.online