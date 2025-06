Il Trebbo in musica sette appuntamenti sotto le stelle | tra i protagonisti Dardust Ovadia e Cazzullo e la musica di Pino Daniele

Il Trebbo in musica, giunto alla sua sesta edizione, trasforma le serate estive di Cervia-Milano Marittima in un palcoscenico di emozioni tra tradizione e innovazione. Tra incontri con artisti come Dardust, Ovadia e Cazzullo e le note intramontabili di Pino Daniele, il festival unisce il passato e il presente in un affascinante dialogo musicale. Un’esperienza imperdibile che celebra l’identità romagnola attraverso note e parole sotto le stelle.

Un'antica tradizione romagnola unita alle notti estive, alle parole e alla musica in un dialogo continuo tra passato e presente: questo è Il Trebbo in musica, il percorso che Ravenna Festival rinnova a Cervia-Milano Marittima per il sesto anno consecutivo. In collaborazione con il Comune di.

Cazzullo e Ovadia aprono il Trebbo in musica a Cervia Si legge su ansa.it: Accompagnati dalle musiche eseguite dal vivo da Michele Gazich al pianoforte, al violino e alla viola, il giornalista Aldo Cazzullo e l'attore e regista Moni Ovadia apriranno il 14 giugno alle 21.