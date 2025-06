Il ‘Travel Ban' di Trump può esser un problema per il Mondiale per Club | cosa succede a calciatori e tifosi

Il 'Travel Ban' di Trump rischia di mettere in crisi il Mondiale per Club 2025, creando incertezza tra calciatori e tifosi provenienti dai paesi coinvolti. Le restrizioni ai viaggi potrebbero compromettere la partecipazione e l'entusiasmo di appassionati e professionisti, destabilizzando uno degli eventi piĂą attesi nel calcio internazionale. Ma cosa succederĂ realmente? Scopriamo insieme le possibili conseguenze e le soluzioni emergenti.

Il 'Travel Ban' di Trump può esser un problema per il Mondiale per Club 2025: cosa succede ai calciatori e ai tifosi provenienti dai paesi indicati nel provvedimento della Casa Bianca. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il 5 giugno l'amministrazione Trump ha approvato il cosiddetto travel ban. Il provvedimento prevede il divieto d'ingresso negli Stati Uniti per i cittadini di 12 Paesi, e avrà ripercussioni molto serie in vari ambiti, tra cui non marginalmente quello dello sport.

