Il tempo per gli altri | Volontaria da subito Questa è una casa

Da oltre dieci anni, il Refettorio Ambrosiano si distingue come un faro di solidarietà e impegno sociale, alimentato dall’anima generosa dei volontari che ogni giorno dedicano tempo e cuore agli ultimi. Ricordando quegli inizi incerti del 2015, il sindaco Sala e i volontari come Paola Gandini testimoniano come un gesto semplice possa trasformare vite e creare una vera comunità. Un esempio di altruismo che, ancora oggi, continua a ispirare e a fare la differenza.

"Nel 2015 mica eravamo sicuri di andare avanti dieci anni", ricorda il sindaco Sala che all’epoca era commissario di Expo, partecipando all’incontro per i 10 anni del Refettorio Ambrosiano. Un servizio agli ultimi che non potrebbe vivere se a dargli linfa non ci fossero i volontari. Alcuni presenti fin dal primo giorno e ancora attivi con lo stesso entusiasmo, come Paola Gandini. Ha 67 anni, è un’insegnante di Lettere in pensione ed è madre di tre figli. Vive nel quartiere? "Sì, abito nella zona di Greco. Ricordo quando questa sala era un cinema-teatro parrocchiale. Io ero piccola, sono passati tanti anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il tempo per gli altri: "Volontaria da subito. Questa è una casa"

In questa notizia si parla di: tempo - volontaria - subito - casa

Leone non torna a casa da venerdì 30.05 ? Vive a Malcesine in Via Navene vecchia all’altezza del capitello subito dopo il ristorante Al Cervo; È abituato ad uscire, maschio sterilizzato di 2 anni, molto umano. Se lo vedete mettetelo in sicurezza per favore e c Vai su Facebook

Il tempo per gli altri: Volontaria da subito. Questa è una casa; Casa occupata, ecco come puoi riprendertela legalmente nel 2025: le nuove leggi, i tempi e tutte le opzioni disponibili; 8 cani trovano la libertà da una vita in gabbia grazie allo Sportello LAV di Bologna.

Il tempo per gli altri: "Volontaria da subito. Questa è una casa" Da msn.com: Coloro che riescono a realizzare i propri progetti, non hanno più bisogno del servizio.