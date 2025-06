Il tasso di occupazione in Italia sale al 62,7% nel primo trimestre | livello più alto dal 2004

L’Italia segna un record storico nel mercato del lavoro: nel primo trimestre del 2024, il tasso di occupazione ha raggiunto il 62,7%, il livello più alto dal 2004. Un segnale positivo che riflette una ripresa solida, con la disoccupazione stabile al 6,1% e l’inattività in calo. Questa tendenza suggerisce un mercato del lavoro in evoluzione, offrendo nuove opportunità e speranze per il futuro del Paese.

Il tasso di occupazione salito nel primo trimestre dell’anno al 62,7% è il livello più alto mai registrato nelle serie storiche trimestrali avviate nel 2004. E' quanto emerge dai dati dell’Istat. Nello stesso periodo il tasso di disoccupazione resta invariato al 6,1%, mentre il tasso di inattività scende al 33,1% (-0,4 punti). 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il tasso di occupazione in Italia sale al 62,7% nel primo trimestre: livello più alto dal 2004

