il tar gela banco bpm e conferma sospensione ops di unicredit

Il mondo bancario italiano si anima di nuove tensioni: il TAR del Lazio respinge il ricorso di Banco BPM contro la sospensione dell’OPS di Unicredit, decisa dalla Consob nel contesto dei negoziati sul Golden Power. Questa decisione sposta in avanti i tempi dell’offerta, confermando l’intervento regolamentare e lasciando aperta una piccola speranza di proseguimento. La partita tra giganti bancari continua a riservare sorprese e sfide.

Il TAR del Lazio boccia il ricorso presentato da Banco BPM contro la sospensiva dell’ OPS di Unicredit, decisa dalla Consob in vista dello svolgimento dei negoziati sul Golden Power fra la Banca guidata da Andrea Orcel ed il governo. Una decisione che sposta in avanti la lancetta dell’offerta, come stabilità da Consob, sebbene il numero uno dell’Istituto di Piazza Gae Aulenti abbia dato una bassa chance (“circa il 20%, o meno”) al proseguimento della stessa. La decisione del TAR e le sue implicazioni. La seconda sezione quater del Tar del Lazio ha respinto il ricorso presentato da Banco BPM, che chiedeva di non sospendere l’Offerta pubblica di scambio lanciata da Unicredit, contro la decisione assunta dalla Consob lo scorso 21 maggio, che ha congelato l’offerta per 30 giorni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it