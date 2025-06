Il Tar del Lazio annulla i Daspo ai militanti di CasaPound per i saluti romani di Acca Larenzia

Il Tar del Lazio ha preso una decisione sorprendente, annullando i Daspo emessi nei confronti di 16 militanti di CasaPound, tra cui figure come Gianluca Iannone e Luca Marsella. Le restrizioni, che vietavano l’accesso agli stadi anche per comportamenti al di fuori degli eventi sportivi, sono state giudicate illegittime. Secondo i giudici, la questura avrebbe fatto riferimento a una... Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa controversa sentenza.

Il Tar del Lazio ha annullato i Daspo emessi dal questore nei confronti di 16 esponenti di CasaPound, tra cui Gianluca Iannone e Luca Marsella, che avevano preso parte ai raduni commemorativi di Acca Larenzia nel 2024 e 2025. Le misure restrittive, che vietavano l’accesso agli stadi anche per comportamenti tenuti al di fuori degli eventi sportivi, sono state giudicate illegittime. Secondo i giudici, la questura avrebbe fatto riferimento a una norma non applicabile al caso. Il Tar ha quindi stabilito che i reati presumibilmente commessi «non rientrano nell’ambito delle fattispecie ai fini dell’applicazione del Daspo, che pertanto risulta nella fattispecie disposto in assenza di una base normativa». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Il Tar del Lazio annulla i Daspo ai militanti di CasaPound per i saluti romani di Acca Larenzia

In questa notizia si parla di: lazio - daspo - casapound - acca

Acca Larenzia, il Tar del Lazio annulla alcuni Daspo a CasaPound per i saluti romani - Il Tar del Lazio ha annullato alcuni Daspo a Casapound, tra cui quelli rivolti a Gianluca Iannone e Luca Marsella, sollevando un dibattito sulla legittimità delle misure.

Saluto fascista per Acca Larentia, il Tar del Lazio annulla i Daspo per esponenti di CasaPound https://ift.tt/wypefJ3 Vai su X

Saluto fascista per Acca Larentia, il Tar del Lazio annulla i Daspo per esponenti di CasaPound; Acca Larenzia, il Tar del Lazio annulla i Daspo a CasaPound per i saluti romani; Acca Larentia, Tar del Lazio annulla alcuni Daspo a CasaPound per saluti romani - LaPresse.

Acca Larentia, Tar del Lazio annulla alcuni Daspo a CasaPound per saluti romani Da msn.com: Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha annullato, dopo aver accolto i ricorsi presentati, i Daspo emessi dalla questura di Roma nei confronti di diversi militanti di CasaPound, tra cui Gia ...