Il TAR del Lazio annulla i Daspo a CasaPound per il saluto romano ad Acca Larenzia

Dalla lettura delle motivazioni del Tar del Lazio emerge una svolta importante nel panorama giudiziario e politico italiano. L'annullamento dei Daspo a Casapound per il saluto romano ad Acca Larenzia rappresenta un precedente che potrebbe ridefinire i confini della libertĂ di espressione e delle misure di sicurezza. Un risultato che accende il dibattito sulla tutela dei diritti e sui limiti della repressione, aprendo nuovi scenari per il futuro politico e giuridico del Paese.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha accolto i ricorsi presentati contro i Daspo fuori contesto inflitti a diversi militanti di CasaPound, tra cui Gianluca Iannone e Luca Marsella, per aver compiuto il saluto romano durante la commemorazione di Acca Larenzia. I provvedimenti sono stati annullati: si tratta di una vittoria significativa, sia sul piano politico che su quello giuridico". Lo rende noto CasaPound Italia. "Dalla lettura della motivazione della sentenza - prosegue la nota - emerge con chiarezza l'infondatezza dei provvedimenti adottati perchĂ© i Daspo fuori contesto non possono essere emessi in relazione ai reati che ci vengono contestati.

