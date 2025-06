Il Tar dà ragione a Consob sull’affaire Unicredit-Bpm | respinta istanza Banco e attacchi politici

Il Tar del Lazio ha confermato la legittimità della decisione di Consob nell’affaire Unicredit-Bpm, respingendo l’istanza di Banco e gli attacchi politici. La sentenza sottolinea che non vi è stato pregiudizio grave e irreparabile, rafforzando la posizione dell’autorità di vigilanza. Una chiara vittoria che mette in luce l’importanza di rispettare le norme di mercato e la tutela degli investitori.

"Non è stata dimostrata l'esistenza di un pregiudizio grave e irreparabile ". Quindi, secondo il Tar del Lazio, la richiesta di Bpm di sospendere la delibera con cui a fine maggio Consob ha allungato di un mese l'offerta di Unicredit sul Banco, non ha motivo di essere accolta. Non solo. I giudici amministrativi, nel respingere l'istanza, hanno rilevato che "l'assoggettamento alla cosiddetta passivity rule (cioè la norma che vincola al via libera dei soci la libertà di movimenti difensivi di una società sotto offerta, ndr ) non determina di per sé un congelamento totale dell'operatività della società target".