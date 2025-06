Il Tar annulla i Daspo la sinistra dà di matto | legittimato il fascismo

La recente decisione del Tar del Lazio di annullare i Daspo a membri di CasaPound, tra cui Iannone e Marsella, ha scatenato un acceso dibattito politico e sociale. La sentenza, che ha riconosciuto la legittimità di un gesto controverso durante una commemorazione, ha diviso le opinioni: da un lato, l’interpretazione giuridica, dall’altro, le reazioni furiose di chi vede in questa decisione un passo indietro nella lotta contro il fascismo. E ora, quali saranno le conseguenze di questa vicenda?

Roma, 12 giu – La sentenza del Tar del Lazio che ha annullato i Daspo inflitti a diversi militanti di CasaPound – tra cui Gianluca Iannone e Luca Marsella – per aver compiuto il saluto romano durante la commemorazione di Acca Larenzia, ha fatto esplodere il solito riflesso pavloviano della sinistra: isteria, appelli alla repressione e allarmi antifascisti da operetta. Bonelli contro la sentenza del Tar. A guidare la crociata contro la decisione del tribunale amministrativo è Europa Verde, che in un comunicato ufficiale parla addirittura di “decisione pericolosa” che “legittima gesti di apologia del fascismo”. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Il Tar annulla i Daspo, la sinistra dĂ di matto: “legittimato il fascismo”

In questa notizia si parla di: daspo - annulla - sinistra - matto

Senzatetto chiede l'elemosina ai passanti: multa di 150 euro e Daspo. Ma interviene Mattarella e annulla tutto - A Verona, un senzatetto è stato multato per 150 euro e soggetto a un daspo urbano per aver chiesto l'elemosina davanti a un parcheggio, senza alcun comportamento aggressivo.

Il Tar annulla i Daspo, la sinistra dà di matto: “legittimato il fascismo”; Calciomercato Inter Calhanoglu, il Galatasaray fa sul serio.

CasaPound: «Il Tar annulla i daspo per il saluto romano durante la commemorazione di Acca Larenzia» Scrive ilmessaggero.it: Il Tar annulla i daspo per i saluti romani in occasione della commemoazione di Acca Larenzia (cosa era successo).