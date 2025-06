Il sopravvissuto all’incidente aereo in India | Solo morti intorno a me

Il coraggio e la fortuna si sono incontrati in un singolare miracolo a Ahmedabad: Vishwash Kumar Ramesh, 40 anni, unico sopravvissuto all’incidente dell’Air India. Mentre intorno a lui si contano solo vittime, il suo destino ha scritto una storia diversa. Un dramma che scuote la coscienza collettiva e ci invita a riflettere sulla fragilità della vita. Non c’è nessun dubbio, questo è un esempio di speranza in mezzo alla tragedia.

Roma, 12 giugno 2025 – Chi ha assistito allo schianto non ha dubbi: quello di Vishwash Kumar Ramesh è un miracolo. Il 40enne, cittadino britannico di origine indiana, è sopravvissuto all’ incidente dell’Air India, avvenuto questa mattina a Ahmedabad, nella regione indiana del Gujarat. Il Boeing 787 diretto a Londra è precipitato subito dopo il decollo, impattando su un’area residenziale. A bordo c’erano 242 persone. “Non c’è nessun sopravvissuto”, hanno sentenziato le autorità nell’immediato. E invece qualche ora dopo la sorpresa: fra i resti della carlinga i soccorritori hanno trovato un uomo vivo, ancora al suo posto, l’11A, vicino a un'uscita di emergenza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il sopravvissuto all’incidente aereo in India: “Solo morti intorno a me”

Il bilancio dell'incidente in India: nessun sopravvissuto e vittime anche a terra. Aereo su uno studentato, recuperati 208 corpi - Tragico incidente aereo in India: nessun sopravvissuto tra i passeggeri e vittime anche a terra, con 208 corpi recuperati.

L'unico superstite dell'incidente aereo in India è fuoriuscito attraverso l'uscita di emergenza. Aveva il posto 11A. Vai su X

È confermato, come informa la Tv Indiana, che purtroppo nessuno è sopravvissuto all’incidente e potrebbero esserci vittime anche fra il personale sanitario a terra. Vai su Facebook

Uno dei sopravvissuti è ricoverato in ospedale, ma i suoi dettagli non sono stati rivelati.