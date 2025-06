Il Solstizio del Serprino serata enogastronomica a La Roccola di Cinto Euganeo

celebrare la magia di questa stagione unica. Durante la serata enogastronomica a La Roccola di Cinto Euganeo, lasciatevi conquistare dai sapori autentici e dalle bollicine vulcaniche del Serprino, che accenderanno il vostro palato e illumineranno il cielo stellato. Un’esperienza indimenticabile per brindare all’arrivo dell’estate in compagnia di buona musica, amici e un’atmosfera da sogno. Non mancate!

Una serata speciale che comincia al tramonto, nel giorno piĂą lungo dell'anno, e continua sotto un cielo stellato con un menĂą pensato per l'occasione. A dare il benvenuto all'estate sarĂ il Serprino, con le sue inconfondibili bollicine vulcaniche: fresche, vivaci, piene di brio.

