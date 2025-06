il soldato senza nome prato rende onore a giuseppe nannicini

Un piccolo gesto, ma di grande significato: il soldato senza nome di Prato rende omaggio a Giuseppe Nannicini, eroe silenzioso della Prima Guerra Mondiale. La delegazione pratese, arrivata da Mussolente, ha onorato con rispetto e emozione la memoria del loro concittadino sepolto ai piedi del Monte Grappa. Questo momento testimonia come i legami tra comunità possano rafforzarsi attraverso il ricordo e l’omaggio ai loro eroi. La storia si ripete, unendo passato e presente in un abbraccio di riconoscenza.

È rientrata da Mussolente, in provincia di Vicenza, la delegazione pratese che ha reso omaggio al concittadino Giuseppe Nannicini, sepolto nel cimitero della cittadina veneta ai piedi del Monte Grappa, teatro della resistenza militare durante la Prima Guerra Mondiale. La visita, organizzata dal Gruppo sportivo della Polizia Municipale, è nata da un legame recente ma profondo tra le due comunità , in seguito al ritrovamento fortuito dei resti del soldato pratese. La scoperta risale a pochi mesi fa, quando a Mussolente è emersa una cassetta metallica contenente resti umani. Sebbene il nome fosse inizialmente trascritto in modo errato, la data di morte e alcune informazioni parziali hanno permesso, grazie a un paziente lavoro di ricerca, di risalire all'identità di Giuseppe Nannicini, soldato di Prato caduto durante la Grande Guerra.