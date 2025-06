Il sogno di tanti sta per diventare realtà con Android 16 QPR1 | finalmente l’intensità per la torcia

Se sei un appassionato di tecnologia, preparati a rivoluzionare l'uso del tuo smartphone: Android 16 QPR1 porta finalmente la possibilità di regolare l'intensità della torcia sui Pixel. Nuovi indizi dalla Beta 2 svelano questa innovazione tanto attesa, avvicinando il sogno di molti utenti alla realtà. Scopri come questa funzione potrà migliorare l’esperienza quotidiana e trasformare il modo in cui utilizzi il tuo dispositivo.

Nuovi indizi, emersi dalla Beta 2 di Android 16 QPR1, suggeriscono che sui Pixel sarà possibile regolare l'intensità della torcia. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Il sogno di tanti sta per diventare realtà con Android 16 QPR1: finalmente l’intensità per la torcia

In questa notizia si parla di: android - qpr1 - intensità - torcia

Google “impara” da OnePlus per migliorare il multitasking con Android 16 QPR1 - Google trae ispirazione da OnePlus per affinare il multitasking in Android 16 QPR1. Tra le novità attese, questa funzione promette di ottimizzare l’esperienza utente, rendendo più fluida la gestione delle app.

Finalmente qualcosa di diverso! Ecco tutte le novità dalla Beta 1 di Android 16 QPR1.