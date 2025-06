Il sindaco di Carosino esprime cordoglio per il Carabiniere ucciso | Il fatto che siano nostri concittadini aggiunge ulteriore dolore

vita per garantire la sicurezza di tutti noi. La perdita di un nostro concittadino così dedito al servizio pubblico colpisce profondamente la comunità di Carosino, che si stringe con affetto alla famiglia e ai colleghi del carabiniere Legrottaglie, ricordando il suo coraggio e il suo sacrificio. La memoria di Carlo resterà viva nel cuore di tutti noi, come esempio di integrità e dedizione.

