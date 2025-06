Il Signore degli Anelli | Gli Anelli del Potere – Stagione 3 nuovi attori nel cast

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere si prepara a incantare ancora di più con la stagione 3, che promette nuove avventure e personaggi sorprendenti. Prime Video ha annunciato l'ingresso di attori di talento come Andrew Richardson, Zubin Varla e Adam Young, pronti a dare vita a personaggi affascinanti nelle riprese presso gli Shepperton Studios. L’attesa cresce: cosa riserverà questa nuova stagione ai fan del leggendario universo?

Oggi Prime Video ha confermato che Andrew Richardson, Zubin Varla e Adam Young si sono uniti al cast di Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere per la prossima stagione della serie, che le cui riprese sono iniziate di recente nella nuova sede di produzione dello show, presso gli Shepperton Studios (Regno Unito). Richardson farà parte del cast principale, mentre Varla e Young ricopriranno ruoli ricorrenti nel corso della stagione. La serie di successo globale, che ha attratto oltre 170 milioni di spettatori in tutto il mondo, continua ad essere uno dei principali elementi trainanti per i nuovi abbonamenti Prime. 🔗 Leggi su Cinefilos.it