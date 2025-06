Il segretario alla Difesa Usa Hegseth | I piani per invadere Groenlandia e Panama sono già pronti

Il mondo si stringe in attesa: il segretario alla Difesa USA, Pete Hegseth, rivela piani militari per Groenlandia e Panama, sollevando interrogativi sulla stabilità globale. In un’audizione alla Camera, ha sottolineato l’importanza di essere pronti a ogni eventualità, lasciando aperta la possibilità di ulteriori espansioni. Ma cosa cela davvero questa strategia? La risposta potrebbe cambiare le sorti delle relazioni internazionali e la sicurezza mondiale.

Il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth ha dichiarato che il Pentagono ha preparato i piani per invadere la Groenlandia e Panama. “È nostro compito essere preparati ad ogni evenienza”, ha affermato in audizione alla Camera. Hegseth ha risposto ad una domanda di Adam Smith, il principale esponente democratico della commissione Difesa. Hegseth ha anche detto che il dispiegamento della guardia nazionale potrebbe estendersi ad altri stati, se necessario. La forza militare di riservisti è stata inviata in California per reprimere le proteste contro i raid anti migranti, suscitando la reazione della autorità politiche locali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il segretario alla Difesa Usa Hegseth: “I piani per invadere Groenlandia e Panama sono già pronti”

Il segretario a Difesa Usa Hegseth si allena con le truppe - Durante la sua visita a Singapore, il Segretario alla Difesa USA Pete Hegseth ha scelto di allacciarsi gli stivali e allenarsi con le truppe sull'USS Dewey.

Il Presidente emette un ordine (come il memorandum del 7 giugno 2025 menzionato nel documento) che attiva la transizione. Il Segretario della Difesa emette ordini specifici per implementare la federalizzazione, come è avvenuto con i memorandum di Pete Vai su X

Assenza del ministro della Difesa USA dalla riunione del Gruppo di contatto sulla difesa in Ucraina Il ministro della Difesa statunitense Peter Brian Hegseth non è stato presente alla riunione del Gruppo di contatto per la difesa ucraina, segnando la prima asse Vai su Facebook

