Il sacrificio di chiamarsi MICKEY7

Il sacrificio di chiamarsi Mickey7 apre una finestra emozionante sulla frontiera della fantascienza contemporanea. In un contesto di colonizzazione estrema e sfide futuristiche, Edward Ashton ci invita a seguire le sorti di Mickey Barnes, un eroe che deve affrontare il prezzo di essere diverso in un universo ostile. Con la traduzione di Stefano Ternavasio, questo romanzo di successo diventa imperdibile: un viaggio intenso tra coraggio, identità e sacrificio che vi lascerà senza fiato.

In concomitanza con l’uscita dell’ultimo film di Bong Joon-ho, la casa editrice Fanucci traduce, con Stefano Ternavasio, e pubblica il romanzo Mickey7 di Edward Ashton che, già nel 2022, la National Public Radio aveva inserito nell’elenco dei migliori libri della fantascienza contemporanea. TRAMA. Mickey Barnes è membro di un equipaggio che, sotto la guida del cinico Marshall, ha il compito di colonizzare il pianeta ghiacciato Nifheim, epurandolo da ogni forma di vita ostile, in particolar modo dagli Striscianti, enormi vermi che Mickey stesso scoprirà essere senzienti e pacifici. La peculiarità del protagonista è rivestire il ruolo di Sacrificabile: ogni volta che muore in missioni estremamente pericolose, la sua coscienza è scaricata in un altro corpo identico al suo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Il sacrificio di chiamarsi MICKEY7

Il sacrificio di chiamarsi MICKEY7.

Bong Joon Ho e Robert Pattinson insieme per il film tratto dal romanzo in uscita Mickey7 Come scrive tg24.sky.it: Il romanzo da cui tutto parte è Mickey7, un libro che ancora deve vedere le stampe ma la cui uscita è imminente.