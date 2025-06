il rotaract il magnifico a sostegno di aisla firenze

Il Rotaract zona “Il Magnifico” si conferma un esempio brillante di impegno e solidarietà, sostenendo con entusiasmo le cause più importanti della comunità. Durante la cena di chiusura dell’anno di presidenza di Alessandra Piccolo, i giovani soci hanno consegnato un assegno di 5mila euro ad Aisla Firenze, rafforzando il loro ruolo di protagonisti nel promuovere cambiamenti positivi. Un gesto che testimonia come l’unità possa fare davvero la differenza.

Firenze, 12 giugno 2025 – L'associazione Aisla Firenze ha ricevuto un assegno di 5mila euro dai giovani soci del Rotaract zona “Il Magnifico”. La consegna è avvenuta nei giorni scorsi, durante la cena di chiusura dell’anno di presidenza di Alessandra Piccolo che aveva scelto proprio Aisla Firenze come service per l’anno 2024-2025. «Vorrei ringraziare a nome di tutto il Consiglio Direttivo Rotaract zona “Il Magnifico” per il sostegno ricevuto- ha commentato Barbara Gonella, presidente di Aisla Firenze, membro del Consiglio dei Cittadini per la Salute (Regione Toscana) e del Comitato per l’etica nella clinica dell’Aou Careggi (ComEC) -. 🔗 Leggi su Lanazione.it