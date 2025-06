Il ritorno di Andrea Sempio dai genitori dopo lo ‘sfratto’ e la vita da ‘recluso’ | Non esce più con gli amici ogni giorno cambia lavoro

Dopo anni di ombre e difficoltà, Andrea Sempio torna a vivere con i genitori a Garlasco, segnato da un percorso difficile tra minacce, cambi di lavoro e uno sfratto che lo ha riportato al punto di partenza. La sua vita, un tempo spinta dall’entusiasmo degli amici e delle sfide quotidiane, ora si confronta con una nuova realtà fatta di reclusione e riflessione. Ma è davvero arrivato il momento di voltare pagina?

Garlasco (Pavia) – Dopo le minacce di morte e i problemi sul lavoro, ora pure lo 'sfratto' da casa. Andrea Sempio, 37enne indagato dalla Procura di Pavia nella riaperta indagine sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007, sta subendo per ora più conseguenze a livello personale, di vita quotidiana, che non di carattere prettamente giudiziario. Lo ha confermato anche il padre, Giuseppe Sempio, nell'intervista in tv andata in onda ieri sera su Telelombardia: "Andrea non vive più a casa sua, per 'sta storia che è indagato". Garlasco, parla il papà di Andrea Sempio: "Mio figlio sfrattato per l'indagine.