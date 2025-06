Il ritorno dell’anime controverso di crunchyroll con la stagione 2 e le parole del creatore

Il ritorno di “The Beginning After the End” su Crunchyroll segna un atteso momento di rinnovato interesse tra gli appassionati di anime e webcomic. Dopo le reazioni contrastanti della prima stagione, la piattaforma annuncia ufficialmente il debutto della seconda, alimentando curiosità e aspettative. Basata sulla celebre opera di TurtleMe, questa serie continua a dividere il pubblico: alcuni lodano la fedeltà all’originale, altri sollevano critiche. La domanda è: riuscirà questa stagione a conquistare tutti?

il ritorno di “the beginning after the end” per la seconda stagione. La piattaforma Crunchyroll annuncia ufficialmente il rientro della serie animata “The Beginning After the End” con una nuova stagione. Basata sul popolare webcomic e romanzo scritto da TurtleMe, questa produzione ha suscitato reazioni contrastanti tra il pubblico durante la sua prima messa in onda. Mentre alcuni apprezzano la fedeltà all’opera originale, altri hanno criticato i ritmi narrativi e l’animazione. Con l’approssimarsi della seconda stagione, gli autori si preparano a migliorare ulteriormente il prodotto, puntando a una crescita significativa. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Il ritorno dell’anime controverso di crunchyroll con la stagione 2 e le parole del creatore

In questa notizia si parla di: stagione - ritorno - crunchyroll - anime

Phineas e Ferb, il ritorno: Ashley Tisdale parla della nuova stagione e un curioso segreto da mamma! - In un entusiasmante ritorno di "Phineas e Ferb," Ashley Tisdale condivide la sua emozione per la nuova stagione e rivela un curioso segreto da mamma.

Mashle trionfa ai crunchyroll anime awards 2025: la stagione 2 è la miglior commedia dell’anno Cosa ne pensi? Scrivilo nei commenti! Leggi tutto qui: https://mangaforever.net/?p=7266397784 #crunchyroll #CrunchyrollAnimeAwards2025 #MashleMagica Vai su X

Crunchyroll presenta l'anime Gachiakuta prodotto dagli studios Bones Vai su Facebook

Re:ZERO -Starting Life in Another World- stagione 4: ci sono novità sul ritorno dell'anime fantasy; To Your Eternity stagione 3: l'anime mostra la sua anima col primo trailer del nuovo arco; My Dress-Up Darling stagione 2: ascolta la opening nel nuovo trailer dell'anime.

CRUNCHYROLL: anime della primavera 2025 – Un esplosivo lineup di nuove serie e attesi ritorni mangaforever.net scrive: mentre continua l’avventura di Sakura nella seconda stagione di WIND BREAKER.