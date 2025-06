Il regista è stato ospite in collegamento dalla Nuova Zelanda di una masterclass al Cinema Massimo di Torino

In un’epoca dominata dalla tecnologia, James Cameron ha dimostrato come passione e talento possano superare ogni distanza. Nonostante sia stato impegnato con le riprese di Avatar 3 in Nuova Zelanda, il celebre regista ha comunque condiviso la sua esperienza attraverso una masterclass in streaming al cinema Massimo di Torino. Un’occasione unica per scoprire cosa ispira un maestro del cinema e come ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della settima arte, illuminando il nostro cammino con la sua straordinaria visione.

Doveva essere presente fisicamente al Museo del Cinema di Torino, dove è allestita una mostra sulla sua carriera, ma gli impegni di Avatar 3, il prossimo dicembre al cinema, hanno richiamato James Cameron in Nuova Zelanda. Il grande regista si è reso comunque disponibile per una masterclass in streaming, a cui abbiamo partecipato. Un'occasione per scoprire cosa lo ispira nel suo lavoro, come ha iniziato a muovere i primi passi e anche per un aneddoto su uno dei suoi film più amati.

La realizzazione del film "Avatar 3" richiede la presenza del regista in Nuova Zelanda. Ma l'11 giugno si collegherà in diretta streaming con il cinema Massimo Vai su Facebook

James Cameron a Torino. Gli esordi, cosa lo ispira e un aneddoto su Titanic: «DiCaprio non sa disegnare; Museo del Cinema: James Cameron non sarà a Torino, ma la masterclass è confermata; James Cameron, il regista ospite del Museo del Cinema.

La masterclass di James Cameron: «Mi dispiace non essere a Torino, ma sto girando Avatar. È un progetto che ha preso tutta la mia vita» Come scrive torino.corriere.it: Il regista in collegamento col Museo del Cinema: «È Guerre Stellari che mi ha fatto capire che se un film fantasy poteva avere quel successo, allora potevo averlo anche io.