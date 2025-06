Il ReggioPride non si farà | Una pausa per quanto sofferta era l' unica strada possibile

il reggiopride non si ferma, perché l’amore e i diritti civili non conoscono pause. Giugno si veste dei colori dell’orgoglio, tra parate, concerti e iniziative che uniscono comunità e speranze. Tuttavia, purtroppo, nel cuore di questa celebrazione c’è ancora molto da fare: per un mondo più giusto, inclusivo e libero da discriminazioni. È il momento di continuare a far sentire la nostra voce e sostenere il cambiamento.

Giugno è il mese del Pride e, un po' in tutta Italia si sta celebrando come da tradizione con la caleidoscopica parata per le principali vie cittadine, con concerti, eventi, musica e chi più ne ha più ne metta per sostenere i diritti civili del mondo Lgbtqia+. Festeggiamenti che, purtroppo.

