Il record di Barriera di Milano | 49 persone arrestate in due settimane tra spacciatori e delinquenti

Il quartiere di Barriera di Milano a Torino si conferma, purtroppo, un hotspot di criminalità, con 49 persone arrestate e 141 denunciate in appena due settimane. Un dato che mette in evidenza l’urgenza di interventi mirati per garantire sicurezza e tranquillità ai cittadini. Ma cosa si sta facendo e quali sono le prospettive per cambiare questa realtà? Parmiro, esploriamo insieme i passi da compiere per un futuro più sicuro.

In due settimane, 49 arresti e 141 persone denunciate solo in questo quartiere. Sono questi numeri, diffusi giovedì 12 giugno 2025 dalla polizia di stato, a tracciare un quadro della situazione in Barriera di Milano. È la zona a Nord di Torino spesso al centro dell'attenzione per episodi di.

Controlli a tappeto a Torino Barriera di Milano, dopo gli ultimi episodi di estrema violenza - Ieri sera, mercoledì 14 maggio 2025, i carabinieri hanno effettuato controlli a tappeto nel quartiere Barriera Milano di Torino, in risposta agli inquietanti episodi di violenza verificatisi nelle ultime settimane.

Ancora una maxi rissa in Barriera di Milano. Mercoledì 28 maggio tre uomini, armati di coltelli e mazze chiodate, hanno aggredito altre tre persone in via Bra, all’angolo con corso Giulio Cesare. La scena è stata drammatica. In strada decine di persone armate Vai su Facebook

