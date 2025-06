Il ' re' del tiramisù sbarca nel centro di Napoli | Pompi apre il suo nuovo punto vendita

Il re del tiramisù conquista il cuore di Napoli! Pompi, celebre per la sua irresistibile dolcezza, apre un nuovo punto vendita nel cuore pulsante di Spaccanapoli, in via Benedetto Croce. Dopo aver conquistato Roma, Firenze e il Lazio, ora il regno dei dessert si espande nella storica città partenopea, portando con sé un’onda di golosità e tradizione. Preparatevi a scoprire il vero sapore del tiramisù come mai prima d'ora.

Pompi sbarca nel centro di Napoli. Il regno del tiramisù arriva a Spaccanapoli con il suo punto vendita in via Benedetto Croce. Ad annunciare la novità con un post sui social è stata la stessa catena, presente soprattutto a Roma e nel Lazio, oltre che a Firenze.

