il ragazzo dai pantaloni rosa diventa un musical

Il teatro si prepara ad accogliere una storia di coraggio e rinascita: "Il ragazzo dai pantaloni rosa" trasforma la tragedia di Andrea Spezzacatena in un musical vibrante, portando sul palco un messaggio potente contro il bullismo e il cyberbullismo. Con la firma di Massimo Romeo Piparo e l’adattamento di Roberto Proia, sceneggiatore premiato, questa produzione promette di emozionare e ispirare il pubblico. Un appuntamento imperdibile che unisce arte e impegno sociale, affinché nessuno si senta solo.

La storia di Andrea Spezzacatena, il quindicenne che si tolse la vita perché vittima di bullismo e cyberbullismo, arriverà la prossima stagione sul palco del Teatro Sistina con il Musical "Il ragazzo dai pantaloni rosa" firmato da Massimo Romeo Piparo che curerà l'adattamento con Roberto Proia, sceneggiatore dell'omonimo film rivelazione di Eagle Pictures e Weekend Films e che per questo film ha ottenuto la nomination ai David di Donatello 2025. Lo spettacolo, in scena in esclusiva a Roma a febbraio 2026, sarà un'assoluta novità nel cartellone del Sistina: nel ruolo di Andrea ci sarà l'attore protagonista del film e già molto amato dai teenagers, Samuele Carrino.