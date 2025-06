Il Quartetto Rilke per ’Talenti’ stasera a Santo Stefano

Stasera alle 21, il suggestivo Chiostro di Santo Stefano ospita il talentuoso Quartetto Rilke, protagonista della rassegna Talenti di Bologna Festival. Nato nel 2022, questo ensemble emergente è già riconosciuto tra le eccellenze europee del panorama cameristico. Un’occasione imperdibile per ascoltare giovani musicisti di grande talento esibirsi in un contesto unico. Prepariamoci a lasciarci coinvolgere dalla loro passione e maestria, perché la musica ha il potere di sorprenderci e ispirarci come mai prima.

Prosegue la rassegna en plein air Talenti, proposta da Bologna Festival che si tiene nello splendido Chiostro della basilica di Santo Stefano, con appuntamenti cameristici dedicati ai giovani musicisti più brillanti del panorama europeo. Questa sera alle 21 è di scena il Quartetto Rilke, con Giulia Gambaro al violino, Giada Visentin al violino, Giulietta Bianca alla viola e Marina Pavani violoncello. Nato nel 2022, ad oggi è riconosciuto tra le formazioni cameristiche più promettenti della nuova generazione. Intitolato a uno dei più grandi poeti lirici di sempre, il Quartetto Rilke è il risultato di un progetto comune tra giovani musiciste formatesi nelle migliori accademie e conservatori in Italia e all'estero.

In questa notizia si parla di: quartetto - rilke - talenti - santo

