Il prossimo sindaco di Milano? Per Carlenda potrebbe essere Carlo Cottarelli il sobrio economista dell’equilibrio

Il futuro di Milano si fa sempre più intrigante, tra candidati provenienti da diversi mondi. Tra i nomi che fanno discutere spicca quello di Carlo Cottarelli, l’economista sobrio e stimato, proposto dal centrista Carlo Calenda come possibile prossimo sindaco. Con il suo equilibrio e competenza, Cottarelli rappresenta una scelta che potrebbe portare alla città un cambio di passo fondamentale. Ma sarà davvero lui a conquistare le strade di Milano? Solo il tempo lo dirà.

Milano – Mancano due anni alle prossime elezioni per esprimere il sindaco di Milano, ma sono già tanti i nomi che sono stati apparecchiati dalle diverse forze politiche. L’ultima proposta arriva dal centrista Carlo Calenda, segretario di Azione, e mette in campo un nome conosciuto e – questo si può dire senza sbilanciarsi – generalmente molto rispettato: quello dell’economista ed ex senatore Carlo Cottarelli. A margine di un incontro all’ Università Cattolica di Milano, Calenda ha detto che Cottarelli sarebbe “perfetto” per raccogliere l’ eredità di Giuseppe Sala. “È un moderato, un uomo che è stato anche nel Partito democratico e che ha conoscenza sia dal punto di vista gestionale che manageriale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il prossimo sindaco di Milano? Per Carlenda potrebbe essere Carlo Cottarelli, il sobrio economista dell’equilibrio

In questa notizia si parla di: milano - sindaco - carlo - economista

Massimo Moratti: «Dovevo fare il sindaco di Milano, ecco cosa mi disse Berlusconi. L'Inter? Col Barcellona mi ha emozionato» - Massimo Moratti riflette sul suo sogno di diventare sindaco di Milano e rivela le parole di Berlusconi che lo hanno ispirato.

A Kyiv con il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, presso l’Ambasciata, per l’incontro con l’Ambasciatore d’Italia in Ucraina Carlo Formosa e il sindaco di Kharkiv Igor Terekhov. Vai su Facebook

Il prossimo sindaco di Milano? Per Carlenda potrebbe essere Carlo Cottarelli, il sobrio economista dell’equilibrio; Scintille tra La Russa e Tajani per il candidato sindaco moderato di Milano; Market specialist a Milano ma aullese di nascita: Carlo Benetti torna “a casa” per una lectio magistralis di economia.

Milano, morto l'ex sindaco Carlo Tognoli Scrive affaritaliani.it: Carlo Tognoli è morto a 82 anni, era stato sindaco di Milano tra il 1976 e il 1986 E' morto a 82 anni Carlo Tognoli, sindaco di Milano dal ...