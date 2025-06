Il primo suicidio assistito Toscana la scelta dello scrittore Pieroni È l’unica Regione con una legge ad hoc

In un momento storico per la Toscana, Daniele Pieroni, scrittore e interrogatore dell’ignoto, ha scelto di attraversare la porta della vita, diventando il primo caso di suicidio assistito nella regione con una legge dedicata. Questa decisione segna un punto di svolta nel dibattito etico e sociale, aprendo nuove prospettive sulla libertà di scelta e dignità. Ma cosa ha spinto Pieroni verso questa decisione?

Siena, 12 giugno 2025 – Proprio lui, che da scrittore aveva indagato l’ignoto, ha scelto da solo di varcare la porta della vita. Daniele Pieroni, 64 anni, è il primo caso in Toscana di suicidio assistito dopo l’approvazione della legge regionale. È accaduto a Chiusi, vicino Siena. Pieroni nell’agosto 2023, tramite un amico “aveva contattato il numero dell’associazione Coscioni – spiega la stessa associazione – per ricevere informazioni su come accedere alla morte volontaria assistita. Marco Cappato gli aveva fornito tutte le indicazioni necessarie, incluse le informazioni anche sulle disposizioni anticipate di trattamento, sul percorso di sedazione palliativa profonda e sul distacco dei trattamenti in corso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net