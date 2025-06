Il presidente della Calabria | Indagato per corruzione Lo annuncia con un video

Il presidente della Calabria, Roberto Occhiuto, si trova sotto inchiesta per corruzione e lo annuncia con un video sui social, sorprendendo l’opinione pubblica. Dopo anni di carriera politica, questa è la prima volta che il politico si confronta davanti alla giustizia. Con parole dure e un tono deciso, Occhiuto affida ai suoi follower la sua verità, lasciando aperto uno scenario che potrebbe cambiare il volto della regione. La vicenda è ancora in evoluzione e tutti attendono sviluppi imprevedibili.

ROMA Incappa per la prima volta, nella sua lunga carriera politica, nelle maglie della giustizia, Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria dal 2021 e commissario dalla sanità calabrese. Occhiuto è indagato dalla Procura della Repubblica di Catanzaro per corruzione. A rivelarlo è stato, con una mossa a sorpresa, lo stesso Occhiuto con un video postato ieri sera sui social. "Non avrei mai pensato – afferma Occhiuto – di dover condividere con voi una notizia di questo genere. Per la prima volta nella mia vita ho ricevuto un avviso di garanzia, mi dicono nell’ambito di un’inchiesta più ampia, che coinvolgerebbe più persone. 🔗 Leggi su Quotidiano.net