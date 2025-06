Il presidente calabrese Roberto Occhiuto indagato per corruzione

Il presidente calabrese Roberto Occhiuto si trova al centro di un'inaspettata bufera giudiziaria: indagato per presunta corruzione nell’ambito di un’investigazione della Procura di Catanzaro. Lo stesso Occhiuto ha confermato la notizia tramite un video sui social, rivelando di aver ricevuto un avviso di garanzia, segnando un momento cruciale della sua carriera politica. La vicenda apre nuovi interrogativi sulla trasparenza e l’integrità nelle istituzioni regionali, lasciando il pubblico in attesa di ulteriori sviluppi.

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, è indagato per un'ipotesi di corruzione nell'ambito di un'indagine avviata dalla Procura della Repubblica di Catanzaro. A rivelarlo è stato lo stesso Occhiuto, che poche ore fa ha diffuso un video sui social annunciando di aver ricevuto un avviso di garanzia (il primo della sua carriera) relativo a una "inchiesta più ampia" che coinvolgerebbe più persone. Secondo quanto emerso, il fascicolo è nelle mani del sostituto procuratore Domenico Assumma, sotto il coordinamento del Procuratore capo Salvatore Curcio. Al momento non sono noti i dettagli dell'indagine né l'ambito specifico a cui si riferisce: non è chiaro, ad esempio, se riguardi l'operato di Occhiuto come Presidente della Regione o come Commissario straordinario della sanità calabrese.

