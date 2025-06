Il presidente argentino Milei acclamato a Gerusalemme | Sposteremo qui la nostra ambasciata – Video

Il presidente argentino Javier Milei ha fatto un annuncio storico: nel 2026 il suo Paese trasferirà ufficialmente l'ambasciata a Gerusalemme, una decisione che accende dibattiti e speranze. La scelta di Milei, durante un discorso al parlamento israeliano, segna un passo importante nella politica internazionale e nel complicato mosaico del conflitto israelo-palestinese. Un gesto che potrebbe trasformare profondamente le relazioni diplomatiche e il futuro della regione.

Il presidente argentino Javier Milei ha dichiarato che il suo Paese trasferirà la sua ambasciata in Israele a Gerusalemme nel 2026, il cui status è una delle questioni più delicate del conflitto israelo-palestinese. "Sono orgoglioso di annunciarvi che nel 2026 renderemo effettivo il trasferimento della nostra ambasciata nella città di Gerusalemme Ovest, come promesso", ha dichiarato Milei in un discorso al parlamento israeliano durante una visita di Stato ufficiale. Intanto in Argentina continuano gli scontri tra la polizia e i manifestanti che marciavano dal Congresso a Plaza de Mayo a Buenos Aires, durante una manifestazione organizzata dai pensionati che chiedevano pensioni migliori e medicine a prezzi accessibili.

Milei: dal 2026 l'ambasciata argentina in Israele sarà a Gerusalemme - Il mondo assiste a un nuovo capitolo nelle relazioni diplomatiche tra Argentina e Israele: Javier Milei ha annunciato che nel 2026 l'ambasciata argentina sarà trasferita a Gerusalemme, rompendo con la consuetudine internazionale.

