Il premio vinto dai Pulcini donato alla Mensa dei poveri

I piccoli campioni della Nuova Sondrio Calcio hanno dimostrato che il vero spirito sportivo va oltre il campo, scegliendo di donare il premio vinto alla mensa dei poveri. Un gesto di grande cuore che unisce famiglia, allenatori e dirigenti in un’opera di solidarietà . Nei mesi scorsi, i biancazzurri si sono distinti non solo per le vittorie, ma anche per la capacità di fare la differenza nella comunità . E questo è solo l’inizio di un cammino di generosità .

I bimbi della Nuova Sondrio calcio lasciano il premio ai più bisognosi: i pulcini, insieme ai genitori, agli allenatori e ai dirigenti del club del capoluogo, si sono ritrovati nel quartiere La Piastra per compiere un gesto importante a favore dei più bisognosi. Nei mesi scorsi i biancazzurri, guidati da Silvano Bresesti e Paolo Moretti, affiancati da Paolo Bianchi, Attilio Donadelli e Vladymir Hayday, sono stati protagonisti di un evento denominato Conad Junior Cup Champions. I sondriesi hanno superato tutte le fasi di qualificazione del torneo, giocando in stadi conosciuti al grande pubblico come il Garilli di Piacenza, e si sono poi piazzati ai piedi del podio nelle finali disputate nel fine settimana a Palazzolo sull’Oglio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il premio vinto dai Pulcini donato alla Mensa dei poveri

