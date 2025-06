Il Posa Bar resta targato Nyx Il ricorso degli ex gestori al Tar verrà discusso soltanto a gennaio

Cari posabariani, il futuro del Posa Bar resta ancora avvolto nell’incertezza: il ricorso degli ex gestori al TAR, discusso solo a gennaio, continua a tenere banco. Dopo l’ultima udienza, si fa strada una nuova fase di attesa e speranza, mentre gli appassionati del locale si chiedono cosa riserverà il destino di uno dei simboli di Posatora. Rimanete sintonizzati, perché il quadro potrebbe ancora cambiare.

"Cari posabariani.". Inizia così il post pubblicato ieri sera dai titolari del Posa Bar, o meglio per ora gli ex gestori del locale al Belvedere di Posatora. In un post sulla pagina social pubblicato il 12 maggio scorso, analogo nella forma, avevano denunciato la situazione legata al bando per la concessione annunciando che si sarebbero rivolti alla giustizia. Ieri mattina al Tar c'è stata l'udienza, la giustizia amministrativa, che doveva discutere della sospensione della procedura di gara, ha fissato l'udienza forse definitiva per dirimere la querelle con il Comune di Ancona al 14 gennaio 2026.

