Il popolo del Dall’Ara | Fan da sempre Abbiamo allevato i figli a ’pane e Blasco’

Il popolo del Dall'Ara, da sempre innamorato di Vasco e Blasco, si raduna con passione senza tempo. Tra generazioni che si tramandano questa fede, l’attesa diventa un rito condiviso, simbolo di un legame profondo e duraturo. È afoso e il sole pomeridiano picchia forte, ma niente può fermare i veri fan. Mentre i giovani si accalcano in coda, il cuore di questa comunità batte più forte che mai, pronta a vivere un altro indimenticabile momento insieme.

Quando si domanda loro da quanto tempo seguano Vasco, la risposta è la stessa, rimbalza di generazione in generazione, di madre in figlia. "Da sempre", dicono. Sono le tre del pomeriggio, il termometro segna 34,5 gradi e il perimetro dello stadio è marcato dai tantissimi giovani in coda. Poco prima dell'apertura delle porte, alle 16, qualcuno accusa il caldo torrido, ma subito riceve assistenza. Ci sono genitori con i bambini appesi al collo, gruppi di amici riconoscibili dagli stessi versi del Kom sulla maglia, mamme che hanno cresciuto le figlie a "pane e Vasco", assicurano. Come Mirella Martinelli, bolognese, al Vasco Live Duemilaventicinque con le figlie Arianna e Alice Landi.