Il Policlinico Veterinario Gregorio VII è protagonista del il docu-reality Pet Anatomy sullo speciale rapporto tra animali proprietari e veterinari tra le corsie dell’Ospedale per pet più importante d’Italia

Il Policlinico Veterinario Gregorio VII 232 è protagonista di "Pet Anatomy", la nuova docu-reality su RaiPlay che svela il cuore pulsante delle corsie di uno degli ospedali pet più importanti d’Italia. Un viaggio tra sfide, emozioni e alleanze invisibili tra veterinari, animali e proprietari. Dal 13 giugno, otto episodi per scoprire come si cura con passione e dedizione il rapporto tra uomo e animale. Leggi…

A mare gli animali e curarli al meglio, in ogni condizione. Questo fanno ogni giorno i veterinari, come si svolge la loro giornata? Quali sono le sfide che devono affrontare? Come si comportano pet e padroni? La nuova docu-serie su RaiPlay, Pet Anatomy, da venerdì 13 giugno racconterà in 8 episodi il legame tra l’uomo e i propri amici animali, spesso messo a dura prova dalla malattia, ma anche il rapporto che si crea con i veterinari. Leggi anche › I nuovi influencer? I veterinari. Perché la salute degli animali è sempre più importante Non solo interventi, diagnosi e terapie, ma soprattutto relazioni, scelte difficili, gioie condivise e legami speciali che si creano tra animali, le loro famiglie e i veterinari. 🔗 Leggi su Iodonna.it