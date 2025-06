Il pizzaiolo entra negli istituti alberghieri | protocollo d’intesa con il Ministero per percorso formativo ad hoc 4 anni più 2 di praticantato

Il mondo della pizza si prepara a scrivere una nuova pagina di riconoscimento e professionalità. Grazie a un protocollo d'intesa con il Ministero dell'Istruzione, il percorso formativo per i futuri pizzaioli si arricchisce di un programma strutturato di quattro anni, con due di praticantato. Vincenzo Iannucci, maestro e innovatore, ha incontrato il Ministro Giuseppe Valditara per ufficializzare questa importante novità. L'articolo Il pizzaiolo entra negli istituti alberghieri: ...

La figura del pizzaiolo sta per ottenere il riconoscimento ufficiale che merita nel panorama formativo italiano. Vincenzo Iannucci, maestro pizzaiolo e fondatore dell'omonima Accademia, ha incontrato il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara per avviare un protocollo d'intesa destinato a inserire la professione nei percorsi formativi degli istituti alberghieri. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

