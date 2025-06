Il pistola con la pistola

è un episodio che mette in luce quanto il confine tra gioco e pericolo possa sfumare in modo inquietante. La fantasia può essere divertente, ma quando si tratta di armi, anche finte o ad acqua, è fondamentale mantenere la responsabilità e il buon senso, per garantire a tutti sicurezza e serenità. Perché il rispetto delle regole non dovrebbe mai essere messo in secondo piano.

Diciamolo subito. La pistola ad acqua – tranne che in spiaggia, lo concediamo – dovrebbe venire vietata al di sopra dei 6 anni. Sapere che c'è qualche adulto che va in giro per le città, in questo caso la stazione di San Zenone al Lambro, giocando con rivoltelle finte che spruzzano getti d'acqua, fa già abbastanza specie. Sapere che l'adulto in questione ha anche simulato che l'arma fosse vera, minacciando i pendolari in attesa sulla banchina, lascia davvero a bocca aperta. "Volevo solo bagnarli", ha detto agli agenti della Polfer che l'hanno dimenticato. Va bene, fa caldo. Ma forse una doccia fredda, caro il nostro bel frescone, facevi meglio a fartela tu, invece di uscire "accavallato", seppur per finta.

