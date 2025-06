Il piccolo Adam è in Italia la mamma | Non ho parole per ringraziare

Il ritorno di Adam e della sua mamma Alaa in Italia rappresenta un lieto fine che scalda il cuore. Accolti con affetto all’aeroporto di Linate da Antonio Tajani, i due sono finalmente al sicuro, portando con sé un messaggio di speranza e gratitudine. Le parole di Alaa risuonano come un elogio alla solidarietà italiana: “Non ho parole per ringraziare”. Un momento che dimostra come l’umanità possa prevalere anche nelle situazioni più difficili.

(Adnkronos) – Il piccolo Adam e la mamma, Alaa al-Najjar, sono finalmente salvi. Atterrati in Italia, poco dopo le 23 di ieri, mercoledì 11 giugno, sono stati accolti a Milano, all'aeroporto militare di Linate, da Antonio Tajani. "Grazie mille, non ho parole per ringraziare. È un piacere enorme essere qui in Italia". Ha detto Alaa . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Italia ospita Adam, unico sopravvissuto ferito nel raid a Khan Younis di Gaza - Un gesto di umanità che si inserisce nel dibattito globale sui diritti umani e la crisi in Medio Oriente.

