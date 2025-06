Il personale emergenza d’estate | Io imprenditrice e cameriera Ristoranti costretti a chiudere

L’estate porta con sé non solo sole e relax, ma anche gravi difficoltà per il settore turistico e della ristorazione. Tra mancanza di personale qualificato e costi insostenibili, gli imprenditori italiani si trovano a navigare in acque agitate. Nicoletta Castagnetti, alla guida del Logonovo, racconta il suo dramma quotidiano: fare tutto da sola, tra speranze e sfide. Dalle campagne alle spiagge, la crisi del personale emerge come un problema che richiede soluzioni urgenti e condivise.

"La cameriera, sono costretta a fare io la cameriera", Nicoletta Castagnetti con la figlia Elisa è al timone del Logonovo uno degli alberghi che ancora resistono agli Estensi, storia di famiglia e generazioni. In quella frase, lapidaria, il dramma di chi ogni anno cerca dipendenti e non li trova. "Un pizzaiolo? Tremila euro in busta paga, circa 2mila netti. Ma chi l'ha visto?", l'interrogativo degli imprenditori delle spiagge. Dai campi al mare, la manodopera è un miraggio. Estate, periodo da sempre favorevole per chi è alla ricerca di un'occupazione, sia essa stagionale o continuativa. Dal commercio, al turismo, dalla ristorazione all'agricoltura, logistica e trasporti.

