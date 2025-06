Il Pentagono prepara piani per l' invasione di Groenlandia e Panama afferma Hegseth

Il mondo si interroga di fronte alle affermazioni sorprendenti del segretario alla Difesa americana Pete Hegseth, che ha rivelato la preparazione di piani militari per invadere Groenlandia e Panama. Un gesto che solleva questioni sulla strategia globale degli Stati Uniti e sul delicato equilibrio geopolitico. Ma cosa nascondono realmente queste mosse e quali potrebbero essere le conseguenze? La risposta potrebbe cambiare il volto della diplomazia internazionale.

Il segretario alla Difesa Pete Hegseth americana ha detto che il Pentagono ha preparato i piani per invadere la Groenlandia e Panama. "E' il nostro compito essere preparati ad ogni evenienza", ha dichiarato in un'audizione alla Commissione difesa della Camera. Hegseth ha risposto ad una domanda di Adam Smith, il principale esponente democratico della commissione. "Il dipartimento della Difesa è pronto ad invadere la Groenlandia e Panama con la forza, se necessario?", ha chiesto il deputato. Il segretario alla Difesa non ha risposto direttamente ma ha detto che il compito del Pentagono "è avere dei piani".

