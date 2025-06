Il Pentagono avverte | tagli alle forniture alle forze armate ucraine

In un contesto di crescente tensione e incertezza, il Pentagono mette in guardia sull’imminente riduzione delle forniture militari all’Ucraina, mentre la guerra infuria con nuovi raid a Kharkiv e Odessa. La situazione si fa sempre più complessa: quali saranno le conseguenze di questa decisione? Restate con noi per approfondire gli sviluppi di uno dei conflitti più delicati del nostro tempo.

Ancora raid sull’Ucraina, stavolta a Kharkiv. Almeno 3 morti e 60 feriti la scorsa notte per una nuova ondata massiccia di bombardamenti da parte russa. Anche Odessa è stata oggetto . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Il Pentagono avverte: tagli alle forniture alle forze armate ucraine

