Il pensionato ritrovato | Salvo bevendo l’acqua di fosso con la scarpa

Un miracolo di sopravvivenza nel cuore delle Marche: Rodolfo Roveti, il pensionato di Piobbico scomparso da domenica, è stato ritrovato vivo e in discrete condizioni dopo aver bevuto l'acqua di un fosso con una scarpa. La sua storia ci ricorda quanto sia importante la perseveranza e l'istinto di sopravvivenza in situazioni estreme. Ora, si attende con speranza il suo pieno recupero, mentre le indagini sulle cause della sua smarrimento continuano.

Piobbico (Pesaro), 12 giugno 2025 – Rodolfo Roveti, il pensionato 70enne di Piobbico che da domenica non aveva fatto ritorno a casa è stato ritrovato ieri attorno alle 14 in discrete condizioni fisiche anche se per precauzioni è stato ricoverato all’ospedale di Ancona. A trovarlo è stata una coppia di turisti residente a Sondrio (fanno parte del soccorso alpino) che dopo aver risalito il Monte Nerone stavano rientrando a valle. Secondo le prime testimonianze i due avrebbero sentito nel silenzio del bosco delle urla provenienti da un fosso, sono subito accorsi sul luogo notando la presenza del Roveti e considerando che poco sopra nella “Cava di Travertino” c’erano dei soccorritori pronti a far volare dei droni per la ricerca hanno subito allertato la centrale operativa indicando il luogo dove c’era il pensionato che era cosciente anche se provato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il pensionato ritrovato: “Salvo bevendo l’acqua di fosso con la scarpa”

