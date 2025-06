Il nuovo report sul caso Paragon | ci sono le prove dell'uso di Graphite per spiare Ciro Pellegrino

Il recente report sul caso Paragon svela inquietanti prove dell'uso dello spyware Graphite per spiacevoli fini di sorveglianza. Il gruppo Citizen Lab ha dimostrato come questa tecnologia sia stata impiegata contro Ciro Pellegrino, giornalista di Fanpage, segnando un ulteriore episodio di minaccia alla libertà di stampa e alla privacy. Un caso che solleva molte domande e richiama l’attenzione sulla delicatezza delle nostre democrazie. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.

Il gruppo di ricercatori Citizen Lab ha pubblicato un nuovo report sul caso Paragon. Dalle loro analisi risulta che lo spyware Graphite sviluppato da Paragon Solutions sia stato usato per spiare Ciro Pellegrino, capo area della redazione di Napoli di Fanpage. È il secondo caso che coinvolge il nostro giornale, dopo quello di Francesco Cancellato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: caso - paragon - report - graphite

Caso Paragon, Mediterranea: “Noi spiati dai servizi dal 2019. Abbiamo le prove” - Dal 2019, i membri del caso Paragon Mediterranea sostengono di essere spiati dai servizi segreti, con prove comprovate.

ITALY CANCELLS CONTRACT WITH ISRAELI PARAGON AFTER ESPIONAGE SCANDAL Italian intelligence services have ended their collaboration with Israeli spyware maker Graphite, developed by Israeli firm Paragon Solutions, according to a new report Vai su X

Un gruppo di europarlamentari è venuto in Italia per approfondire il caso Paragon: hanno ascoltato i due giornalisti di Fanpage colpiti dallo spyware Graphite, ma anche il direttore del Dis – che coordina i servizi segreti -, politici e Ong. “È uno scandalo europe Vai su Facebook

Paragon, rescisso contratto col governo italiano dopo il caso Cancellato; Copasir, rescisso il contratto tra l'israeliana Paragon e il governo italiano per il caso Cancellato; Paragon, contratto con l’Italia rescisso per il caso Cancellato.

Caso Paragon, l’azienda israeliana accusa il governo Meloni e smentisce il Copasir: “Non vogliono fare chiarezza su intercettazioni” Si legge su ilriformista.it: La società israeliana: «Off erta respinta per scoprire chi ha spiato Fanpage».