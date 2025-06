Il nuovo Milan di Allegri | 5 italiani per la Seconda stella

Il Milan si prepara a riscrivere la sua storia con una rivoluzione tanto attesa: cinque italiani per conquistare la seconda stella e riportare i rossoneri tra le grandi d’Italia. Dopo un’annata difficile, i rossoneri puntano su Allegri e Tare per rinvigorire un club che sogna di tornare ai vertici. Nella nuova puntata di TI AMO CALCIOMERCATO, analizzeremo tutte le novità che potrebbero cambiare il destino del Diavolo.

Le ultime sui rossoneri nel nuovo appuntamento di TI AMO CALCIOMERCATO Il Milan vuole rifarsi il look, rivoluzionare o quasi la rosa che l’anno scorso ha chiuso la stagione all’ottavo posto. Un disastro rispetto alla storia e al blasone del club rossonero, che ha deciso di ripartire da Allegri, allenatore del penultimo Scudetto, e finalmente da un Ds credibile come Tare. Nella nuova puntata di TI AMO CALCIOMERCATO, programma in onda sul nostro canale Youtube, il nostro Maurizio Russo ci ha illustrato quello che potrebbe essere il nuovo Milan. Il Milan che verrà, quello nascente dalle ceneri del vecchio e senza i cosiddetti senatori da Leao a Maignan passando per Theo Hernandez. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Il nuovo Milan di Allegri: 5 italiani per la Seconda stella

Agresti: “Milan? Con Allegri c’è ottimismo per il futuro. La squadra…” - Il Milan guarda al futuro con rinnovato ottimismo grazie a Massimiliano Allegri. Secondo Stefano Agresti su La Gazzetta dello Sport, l'arrivo del tecnico potrebbe segnare una nuova era per i rossoneri, in un contesto di crescente competizione nel calcio italiano.

2014-2025: undici anni dopo il Milan riparte da Massimiliano Allegri ? Uno Scudetto, una Supercoppa Italiana, tre qualificazioni in Champions League: tante gioie e qualche delusione, a distanza di un decennio il tecnico toscano vivrà la sua seconda espe

L'obiettivo al #Milan è sempre vincere trofei. Per la sua storia, Il blasone. Per rispetto di ciò che è il Milan. Il Milan l'anno prossimo deve avere un obiettivo primario: la seconda stella. Senza snobbare Coppa Italia e Supercoppa Italiana #Allegri(A)

Dall'Italia di Gravina scappano tutti: Corradi se ne va al Milan a fare il vice di Allegri Riporta tuttosport.com: Alla ricerca del ct per la Nazionale maggiore si va ad aggiungere anche quella relativa al tecnico dell'Under20 ...