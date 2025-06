Il nome maschile che Mara Venier vorrebbe a Domenica In | il retroscena di Selvaggia Lucarelli

Mara Venier, icona indiscussa della tv italiana, si prepara a sorprendere ancora una volta il pubblico con la sua storica “Domenica In” per la stagione 2025/2026. Con un occhio al passato e uno al futuro, la conduttrice svela i piani per celebrare il cinquantesimo anniversario del popolare programma, promettendo un’edizione innovativa e coinvolgente. Ma quale sarà il nome maschile che Mara desidera introdurre in questa nuova avventura? La risposta potrebbe sorprenderti...

Mara Venier sarà ancora il volto di Domenica In nella stagione 20252026. "Angelo Mellone, direttore Intrattenimento Day Time, mi ha chiesto di rifarla anche perchè sarà il 50esimo anniversario del programma", ha assicurato la conduttrice: "Stiamo cercando come fare una "Domenica In" diversa, non.

In questa notizia si parla di: domenica - mara - venier - nome

Mara Venier resta a Domenica In: l’indiscrezione - Mara Venier continuerà a guidare "Domenica In" per un altro anno, secondo indiscrezioni. La celebre conduttrice ha scelto di rimanere in vista del cinquantesimo anniversario del programma, promettendo nuove emozioni e sorprese per il pubblico.

Mara Venier, spunta “il nome maschile che vorrebbe a Domenica In” Come scrive msn.com: Per il futuro di Domenica In ci sarebbe un preferito da parte di Mara Venier che presto saluterà il format domenicale di Rai 1.